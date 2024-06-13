Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента

Перспективный футболист "Жетысу" Адильхан Добай перенес операцию. Об этом информирует пресс-служба талдыкорганского клуба, передают Vesti.kz.

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"Желаем ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. В последней игре с "Ордабасы" наш защитник Адильхан Добай получил травму. Он перенес успешную операцию и через некоторое время пройдет курс восстановления", - говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Напомним, что Добай попал в расширенный список сборной Казахстана на июньские матчи против Армении (1:2) и Азербайджана (2:3), но его дебюту не суждено было случиться из-за травмы.

В нынешнем сезоне он провел за "Жетысу" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.