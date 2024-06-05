Боль, крик и страшное осознание. Как молодой казахстанец лишился дебюта в сборной

В предстоящих товарищеских матчах за сборную Казахстана мог дебютировать перспективный латераль "Жетысу" Адильхан Добай. Но теперь ему уже не суждено сыграть в июньских встречах с Арменией и Азербайджаном. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грустном инциденте, который произошел с игроком, вероятно, в самый важный момент карьеры.

Талдыкорганский "Жетысу" в этом сезоне смотрится очень даже симпатично. Команда способна играть с любым соперником и делать это смело. В составе семиреченцев сейчас слияние опытных чемпионов, как Серикжан Мужиков, местных воспитанников и молодежи. К последней категории можно отнести и Добая.

Старт сезона для Адильхана был не самым удачным, так как он выходил лишь на замену. Но в конце апреля он застолбил за собой место в стартовом составе и стал одним из самых заметных на поле у талдыкорганцев. В апрельской игре с "Актобе" (2:1) он помог команде ассистом, а в мае забил в ворота "Турана" (3:2) и поучаствовал в еще одной победе.

Прогресс и стабильность привели к тому, что тренерский штаб сборной Казахстана решил вызвать молодого крайнего защитника на июньские товарищеские матчи. 1 июня Адильхан выходил на поле в гостевом матче с "Ордабасы" с особенными чувствами.

Во-первых, это конкурентный матч между двумя командами из топ-5. Во-вторых, он вернулся в родной Шымкент и теперь выходит на поле против клуба, который когда-то доверил ему дебют в КПЛ в 16-летнем возрасте. В-третьих, столь важная встреча проходила за день до его 22-го дня рождения. В-четвертых, сразу по окончании матча он должен переключиться на сборную и отправиться в расположение национальной команды, причем из "Жетысу" больше никого не вызвали.

Добай ожидаемо появился на поле с первых минут. Команде Кайрата Нурдаулетова не хватало креатива в атаке, а в обороне случались ошибки, вследствие которых к перерыву хозяева вели - 3:1. Во втором тайме голов больше не было, но на 62-й минуте случилось страшное - Адильхан на ровном месте получил тяжелейшую травму.

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Защитник "Жетысу" боролся за позицию, рядом был игрок "Ордабасы" Бауыржан Исламхан. Никакого контакта или фола в этом единоборстве не было. Но в один момент Добай оказался на газоне, а в трансляции было видно, как истошно кричал молодой игрок, держась за колено.

В итоге потенциального дебютанта сборной Казахстана унесли с поля на носилках. Футболисту было очень трудно осознавать, что в таком важном матче, накануне дня рождения и возможного дебюта за сборную, он получил тяжелейшую травму. Игрок не сдерживал слез и закрыл лицо руками.

Клуб не делал никаких заявлений о степени тяжести травмы и сроках восстановления игрока, но есть все подозрения. что повреждение серьезное, вплоть до разрыва крестообразных связок. В сборную Казахстана вместо Добая вызвали опытного защитника "Елимая" Михаила Габышева.

Вероятно, Адильхан вылетел на длительный срок и "Жетысу" лишился одного из ключевых игроков. Еще обиднее от того, что на восстановление, реабилитацию и возвращение формы футболисту понадобится немало времени, и пока нет никаких гарантий, что в скором времени его вновь включат в список вызванных в сборную игроков.

Остается верить, что Добай найдет в себе силы как можно скорее вернуться на поле и доказать, что он способен стать игроком сборной Казахстана. Пока же пожелаем парню скорейшего восстановления!

Фото: кадр из трансляции