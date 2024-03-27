Камбэком завершился матч Украины в отборе на Евро-2024

Сборная Украины завоевала предпоследнюю путевку на чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В финале плей-офф Лиги наций команда Сергея Реброва принимала во Вроцлаве (Польша) сборную Исландии.

Островитяне первыми открыли счет на 30-й минуте. Гол на счету Альберта Гвюдмюндссона.

В начале второго тайма Виктор Цыганков (54-я минута) сравнял счет, а победу украинцам принес полузащитник "Челси" Михаил Мудрик, отличившийся на 84-й минуте.

Таким образом, сборная Украины стала 23-м участником Евро-2024, который пройдет летом в Германии. Команда Реброва сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

Последняя путевка разыгрывается в матче Уэльс - Польша. Ранее, впервые на чемпионат Европы пробилась сборная Грузии, обыгравшая в финале дивизиона C команду Греции.