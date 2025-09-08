Какое место занимает Казахстан в группе отбора ЧМ-2026 после 0:6 от Бельгии

Стало известно положение сборной Казахстана по футболу в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года после матча с командой Бельгии, передают Vesti.kz.
Встреча группы J прошла в Брюсселе (Бельгия) и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После игры главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку.Турнирная таблица группы J
Благодаря этой победе Бельгия набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе, отставая на один балл от Северной Македонии.
В активе сборной Казахстана осталось 3 очка и четвертая строчка в таблице.Северная Македония — 11 очков (5 матчей);Бельгия — 10 очков (4 матча);Уэльс — 10 очков (3 матча);Казахстан — 3 очка (5 матчей);Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).Казахстан в отборе на ЧМ-2026
Следующие матчи казахстанские футболисты проведут в октябре - 10-го числа Казахстан примет Лихтенштейн, а 13-го числа на выезде сыграет с Северной Македонией.
Завершит отборочную кампанию сборная Казахстана в ноябре - 15-го числа сыграет дома с Бельгией.
ЧМ-2026:квалификация10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.