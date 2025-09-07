Журналист Матч ТВ озвучил судьбу Казахстана в матче с Бельгией

Ведущий студийных программ и обзоров, корреспондент Матч ТВ Эльвин Керимов поделился своим прогнозом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 Бельгия - Казахстан, передают Vesti.kz.

Встреча шестого тура группы J пройдёт в Брюсселе и начнётся в 23:45 по времени Астаны.

Сила Бельгии

"Бельгия против Казахстана, матч квалификации ЧМ-2026. Бельгия в прошлом матче забила шесть в ворота Лихтенштейна. Ну и самое примечательное, что было в том матче, вернее, чего не было, но что запомнилось, если смотреть на статистику, Бельгия не позволила Лихтенштейну ни одного удара по своим воротам нанести. 82% владения было у Бельгии, у Лихтенштейна было 54% точных передач. Понятно, команды с разных «планет». Бельгия выиграла 6:0 в гостях, и она пока не лидирует в своей группе.

Положение в группе

Бельгия вообще пока отстаёт от первого места прилично и уступает не только сборной Уэльса, но и сборной Северной Македонии. Но дело в том, что у Бельгии два матча в запасе. По потерянным очкам как раз Бельгия – лидер, у неё всего три матча сыграно, она однажды уже потеряла очки в матче с Северной Македонией, но два остальных матча выиграла.

Шансы Казахстана

И, очевидно, Бельгия должна обыгрывать дома Казахстан, который в прошлом туре уступил дома Уэльсу, пропустив в первом тайме. Но даже пропустив в первой 45-минутке, Казахстан владел мячом около 30% времени, да нанёс больше ударов, но забить не смог, проиграл. У Казахстана в этом отборе все поражения, кроме матча с Лихтенштейном. Да, обыграли только его, остальным соперникам проиграли, и Уэльсу, в том числе.

Мотивация команды

Ну и с Бельгией будет несладко. Я думаю, очевидно, Бельгия хочет занять первое место, напрямую на Чемпионат мира пробиться, чтобы не было никаких стыковых матчей. Бельгия сильнее Уэльса, но Уэльс все-таки серьёзный соперник, и Северная Македония крепкая сборная, как Уэльс.

Вывод

Понятно, что Бельгия сильнее всех, но тем не менее, такая статусная команда не имеет права терять очки в матче с Казахстаном дома", - приводится его прогноз на ВсеПроСпорт.ру.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)

3. Бельгия – 7 очков (3 матча)

4. Казахстан – 3 очка (4 матча)

5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)

