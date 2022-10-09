Ждем Англию, Францию и Бельгию? Прямая трансляция жеребьевки отбора на Евро-2024

Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024. В ходе нее 54 национальные сборные, включая сборную Казахстана, узнают своих соперников по квалификации, передает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция данного мероприятия начнется в 16:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра по этой ссылке. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Напомним, что сборная Казахстана попала в четвертую корзину, куда также были отправлены Грузия, Греция, Турция, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова и Северная Македония. Полный список всех корзин можно узнать здесь.
Казахстан против Роналду. Подобраны конкуренты в отборе на Евро-2024
Напомним, что в случае неудачи в отборе Казахстан получит шанс попасть на Евро-2024 в стыковых матчах Лиги наций, благодаря победе в своей группе в дивизионе С.