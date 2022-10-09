Ждем Англию, Францию и Бельгию? Прямая трансляция жеребьевки отбора на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:30
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Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024. В ходе нее 54 национальные сборные, включая сборную Казахстана, узнают своих соперников по квалификации, передает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция данного мероприятия начнется в 16:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра по этой ссылке. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Напомним, что сборная Казахстана попала в четвертую корзину, куда также были отправлены Грузия, Греция, Турция, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова и Северная Македония. Полный список всех корзин можно узнать здесь

Казахстан против Роналду. Подобраны конкуренты в отборе на Евро-2024

Напомним, что в случае неудачи в отборе Казахстан получит шанс попасть на Евро-2024 в стыковых матчах Лиги наций, благодаря победе в своей группе в дивизионе С.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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