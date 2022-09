Казахстан против Роналду. Подобраны конкуренты в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу выступит в отборе на Евро-2024, а ресурс weglobalfootball.com подобрал национальной команде потенциальную оппозицию, передает корреспондент Vesti.kz. Выделены и другие моменты квалификации.

Ранее казахстанцы выиграли группу в Лиге наций и получили шанс сыграть в стыковых играх, а ресурс выбрал несколько возможных вариантов для Казахстана.

Наиболее распространенные пары, за исключением команд из корзины 6:

Босния и Казахстан - 15,8 процента;

Франция и Косово - 14,5 процента;

Финляндия и Гибралтар - 13,9 процента;

Украина и Латвия - 13,9 процента;

Сербия и Казахстан - 13,7 процента.

Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за триумф в Лиге наций

We ran 1,000 simulations of the EURO 2024 draw (I do not know why). Most common pairings, excluding Pot 6 teams: 🇧🇦 Bosnia & 🇰🇿Kazakhstan - 15.8% 🇫🇷 France & 🇽🇰 Kosovo - 14.5% 🇫🇮 Finland & 🇬🇮 Gibraltar - 13.9% 🇺🇦 Ukraine & 🇱🇻 Latvia - 13.9% 🇷🇸 Serbia & 🇰🇿 Kazakhstan - 13.7%

Что касается потенциальных вариантов, то казахстанцам подобрали несколько топовых сборных - Бельгию, Португалию или Испанию. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева в отборе могут сыграть с одной из звездных команд мира или Криштиану Роналду.

EURO 2024 Qualifying Draw simulations? Don't mind if we do. Our draw simulator will be live for all of you shortly. #UEFANationsLeague #EURO2024 pic.twitter.com/lBxnOkKM9K