"В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове

Бывший полузащитник сборной Казахстана Валерий Коробкин в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своей футбольной карьере и этапе в КПЛ. В частности, он вспомнил об особенной атмосфере в "Актобе", назвал самого талантливого форварда страны и раскрыл, чем занимается сейчас.

О карьере в "Астане" и "Актобе"

- Я тогда впервые поработал с тренером иностранцем, это был Мирослав Беранек. Подход к играм и тренировкам был иным, это отличалось от того, что я видел в России. На тот момент в "Астане" был достаточно дружный коллектив, с некоторыми до сих пор общаемся.

Жалел ли я об уходе из "Астаны"? Может быть, и жалел, там все было комфортно и понятно, но я такой человек, который всегда бросал вызов себе. Если возникало непонимание в одном месте, я спокойно мог уйти в другое. В то же время, если ты играешь в Казахстане, то "Актобе" - это клуб, в котором ты просто обязан поиграть. "Астана" - да, флагман, еврокубковые победы, но "Актобе" не менее значимый клуб, плюс болельщики, это очень футбольный город. Я понимаю ребят, которые никогда не хотели уходить из "Актобе".

На самом деле я тогда мог вернуться в "Астану" спустя три месяца после перехода в "Актобе". Меня хотели в аренду, "Астана" искала опорника, но "Актобе" не отпустил.

О сборной Казахстана и таланте Хижниченко

- Больше остальных запомнил матчи с Германией. Было интересно посмотреть за собой на их фоне и понять, мы вообще футболисты или просто так тренируемся. Немцы ведь после того отбора стали чемпионами мира в Бразилии, поэтому, по сути, играли с сильнейшей сборной. Ты когда смотришь со стороны, думаешь, что это какие-то космические люди, но на поле видишь, что они тоже ошибаются, хотя именно их командная игра оставила сильное впечатление.

Из игроков общаюсь с Кайратом Нурдаулетовым, Виктором Дмитренко. Еще с Сергеем Хижниченко поддерживаем связь. Почему он сейчас не играет? Есть свои нюансы. В своем поколении, мне кажется, он самый одаренный нападающий. Когда "Шахтер" играл с "Селтиком", я даже просил у него майку. Бывает так, что ты по карьере идешь на одном уровне, а бывает, что тебя периодически лихорадит. Думаю, это временная неудача, может, какой-то неправильный шаг сделал. Но точной причины я не знаю.

Критика к натурализованным? Здесь важное значение имеет отношение к делу. Если человек приезжает и никак не старается, то, конечно, критика обоснована. По-настоящему критику по отношению к натурализованным я услышал в 2015 году при Красножане, в этот момент стали чаще обсуждать, кого лучше вызвать - местного или натурализованного. Но я считаю, что на тот момент все натурализованные игроки выкладывались, умирали на поле. Лично на мое состояние критика никак не влияла. Конфликтов на почве натурализации точно не было, может, за спиной и говорили, но внутри коллектива нет.

О казахстанских игроках

- Из тех, с кем я играл - Исламхан, конечно, сразу выделялся. Техника, видение поля, креатив. Но я бы, честно говоря, выделил нынешних футболистов, которые выступают в РПЛ - Зайнутдинова и Алипа. Причем они в ведущих клубах, что говорит о многом. Они там играют, не пропадают, Зайнутдинов вообще один из ведущих игроков ЦСКА.

О зарплатах и премиях в КПЛ в прошлые годы

- В те времена, когда я играл, мне кажется, по зарплатам это был приблизительный уровень с РПЛ. Плюс премиальные действительно были высокие, особенно в еврокубках. Финансы, безусловно, большую роль играют в уровне чемпионата, ведь, как ни крути, сильные легионеры приезжают за большими деньгами.

Самая высокая премия в Казахстане? 20 тысяч долларов, не помню, за какие матчи, но такое бывало несколько раз. Да, в том числе в "Актобе" была такая премия.

О жизни после карьеры

- Сейчас живу в США, но часто бываю в России и Казахстане. После карьеры переключился на бизнес, поскольку сохранил некоторые активы во время футбольного этапа. Есть своя небольшая гостиница в России. Развиваю инвестиции, окунулся в эту бизнес-жизнь, и здесь круговорот событий приличный.

В 2017 году у меня была тяжелая травма, и тогда я серьезно задумался о том, что будет после футбола. В тот период и начал думать, куда вкладывать, в школу инвестиций пошел. Из футбольной жизни мне не хватает эмоций, но теперь стараюсь играть в хоккей, всегда хотел попробовать, но во время карьеры это было опасно, а сейчас уже, вроде, научился кататься.

Напомним, что Коробкин в КПЛ выступал за "Астану", "Актобе", "Ордабасы", "Атырау" и "Кайсар". С 2012 по 2014 год хавбек защищал цвета сборной Казахстана и провел 15 матчей в ее составе.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!