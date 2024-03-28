Известны призовые Грузии за исторический выход на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 17:07
©Грузинская футбольная федерация

Сборная Грузия по футболу получит 9,25 миллиона евро за выход в финалью часть чемпионата Европы-2024, который пройдет этим летом в Германии, передают Vesti.kz.

Эту сумму Европейский футбольный союз (УЕФА) выделяет для каждой страны-участницы Евро.

Напомним, Грузия впервые в истории пробилась на Евро-2024, обыграв в финале плей-офф Лиги наций Грецию в серии пенальти 4:2 (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0).

Теперь грузинская команда сыграет в группе F. Ее соперниками станут сборные Португалии, Турции и Чехии. За победу на групповом этапе команда получит миллиона евро, а за ничью – полмиллиона. 

Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 миллиона евро, в 1/4 финала – 2,5 миллиона, а в полуфинал – четыре. Финалист получит пять миллионов евро, а победитель - восемь.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Призовой фонд Евро-2024 увеличился до рекордных 371 миллиона евро.

Стали известны все участники Евро-2024

Напомним, сборная Казахстана в полуфинале плей-офф уступила Греции (0:5) и осталась без Евро-2024.

Метки:
Грузия Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:07
Сборные
Известны призовые Грузии за исторический выход на Евро-2024
Вчера , 23:34
Сборные
Роналду сорвался на судью после фиаско с обидчиком сборной Казахстана
Вчера , 21:58
Сборные
В Европе оценили силу сборной Казахстана по футболу
Вчера , 18:30
Сборные
Казахстан получил усиление из Турции и России на матчи отбора на Евро-2025
Вчера , 17:24
Сборные
Казахстан лишился матча со сборной из топ-10 рейтинга ФИФА
Вчера , 16:08
Сборные
Лионель Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины
Вчера , 14:30
Сборные
17-летний бразилец побил рекорды Пеле с Роналдо и вошел в историю
Вчера , 14:12
Сборные
В Грузии рассказали о роли Казахстана в исторической победе за Евро
Вчера , 12:40
Сборные
В сборной Аргентины решили судьбу Месси на Кубке Америки
Вчера , 11:48
Сборные
ФИФА наказала сборную Казахстана за поражение в историческом матче
© 2008 - 2024 ТОО «EML»