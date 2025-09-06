"Испания - это не только Ямаль": тренер Турции - о звездном таланте перед матчем отбора на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мнением о восходящей звезде испанского футбола Ламине Ямале накануне очного противостояния в рамках второго тура отбора к чемпионату мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"Ламин Ямаль - выдающийся игрок с огромным талантом. Приятно смотреть, как он играет, но Испания - это не только Ламин. У них есть много вариантов и отличное качество", - приводит слова Монтеллы Barca Universal в социальной сети Х.

Матч Турция – Испания пройдет 7 сентября на арене "Медаш Конья Бююкшехир" в Конье. Начало встречи запланировано на 23:45 по казахстанскому времени.

