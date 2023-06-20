Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии

Болельщики сборной Северной Ирландии раздосадованы и шокированы результатом домашней игры отборочного цикла Евро-2024 против национальной команды Казахстана (0:1). Сейчас фанаты не видят никаких перспектив у своей сборной, а также считают, что местная футбольная федерация не уважает их.
Корреспондент Vesti.kz цитирует комментарии болельщиков из соцсетей. Мы собрали самое интересное из Facebook и Twitter-аккаунтов сборной Северной Ирландии. Запасайтесь попкорном.
Сначала начнем с редких болельщиков, которые смотрят на все это с оптимизмом в сердцах:
"Разочаровывающий вечер, но приятно видеть, как молодые игроки пробиваются через кровь - это предвещает лучшее будущее. Нам очень не хватает силового игрока впереди".
"Мы говорили все это, когда Майкл О'Нил только пришел, а потом, спустя время, он построил команду, и мы были великолепны. Это молодая команда, у нас всего 1,8 миллиона человек, и мы всегда рассчитываем на смену поколений. Терпение - вот ключ".
Не забыли фанаты припомнить и о том, что казахстанские соперники - не гранды европейского футбола, и они находятся на порядок ниже североирландцев в рейтинге ФИФА. При этом Абат Аймбетов, принесший гостям победу, может быть рад - его сравнили с самим Роналдо:
"Их команда находится на 50 мест ниже нас в рейтинге. Мы ужасны...".
"Буквально избиты 11-ю Боратами".
"Проигрыш кучке фермеров".
"Абат Назарио Аймбетов Де Лима".
Большинство болельщиков нещадно ругают свою сборную за испорченное настроение:
"Шокирующе. Совсем не узнаю эту команду. Я понимаю, что мы переживаем переходный период, но эти парни не похожи на тех игроков, которых вы бы хотели видеть в одной команде с вами... тех, к которым мы привыкли... тех, кто нам нужен!".
"Вы ожидали чего-то другого после возвращения О'Нила?".
"Моя внучка играет лучше".
"Худшая команда Северной Ирландии, которую я видел за 30 лет: никакой борьбы, никакой идеи, могли бы играть 10 часов и не забили бы гол".
"Сан-Марино - это наш предел".
"Это было так же весело, как зубная боль. Шокирующе".
"Если они не расширят финальные стадии чемпионатов мира до 100 команд, а Евро до 60, то мы не увидим ни одного участия Северной Ирландии за всю жизнь".
"Хуже может быть только если Сан-Марино добьется результата на "Виндзоре". Сегодняшний вечер был позорным, и Казахстан полностью заслужил свою победу".
"Единственный прилично выглядящий игрок - молодой английский парень в полузащите. Остальные - дрянь".
"Это худшая сборная Северной Ирландии, которую я когда-либо видел".
Ну и напоследок приведем комментарии нескольких недовольных зрителей, которых не устроило соотношение дорогих цены за билеты и увиденного на поле качества игры:
"Заплатили 300 фунтов (171,9 тысячи тенге) за билеты для всей семьи и наблюдали, как бедная команда нанесла всего один удар по воротам... в то время как один из самых перспективных и захватывающих юнцов "Вест Хэма" (Маршалл) остался сидеть на скамейке запасных... Недостаточно хорошо..."
"Полная обдираловка для семей, которые приложили усилия, чтобы пойти на "Виндзор"... дорогие билеты, плохие условия, дорогая еда и напитки, никудышное обслуживание клиентов! Держите свои деньги в карманах, ребята, и смотрите их по телевизору с этого момента... мы все прилагаем усилия в эти трудные времена, и мы получаем очень мало в ответ!".
"Федерация берет по 57 фунтов (32,6 тысячи тенге) за билет ради этого".
Напомним, что сборная Казахстана одержала минимальную победу в Белфасте и одержала третью победу подряд в квалификации Евро-2024. После четырех туров команда делит первую строчку с Финляндией, набрав девять баллов из 12 возможных.
Фото: УЕФА©️