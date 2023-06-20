Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии

Автор: Димаш Тулегенов

Болельщики сборной Северной Ирландии раздосадованы и шокированы результатом домашней игры отборочного цикла Евро-2024 против национальной команды Казахстана (0:1). Сейчас фанаты не видят никаких перспектив у своей сборной, а также считают, что местная футбольная федерация не уважает их.

Корреспондент Vesti.kz цитирует комментарии болельщиков из соцсетей. Мы собрали самое интересное из Facebook и Twitter-аккаунтов сборной Северной Ирландии. Запасайтесь попкорном.

Сначала начнем с редких болельщиков, которые смотрят на все это с оптимизмом в сердцах:

"Разочаровывающий вечер, но приятно видеть, как молодые игроки пробиваются через кровь - это предвещает лучшее будущее. Нам очень не хватает силового игрока впереди".

"Мы говорили все это, когда Майкл О'Нил только пришел, а потом, спустя время, он построил команду, и мы были великолепны. Это молодая команда, у нас всего 1,8 миллиона человек, и мы всегда рассчитываем на смену поколений. Терпение - вот ключ".

Не забыли фанаты припомнить и о том, что казахстанские соперники - не гранды европейского футбола, и они находятся на порядок ниже североирландцев в рейтинге ФИФА. При этом Абат Аймбетов, принесший гостям победу, может быть рад - его сравнили с самим Роналдо:

"Их команда находится на 50 мест ниже нас в рейтинге. Мы ужасны...".

"Буквально избиты 11-ю Боратами".

"Проигрыш кучке фермеров".

"Абат Назарио Аймбетов Де Лима".

Большинство болельщиков нещадно ругают свою сборную за испорченное настроение:

"Шокирующе. Совсем не узнаю эту команду. Я понимаю, что мы переживаем переходный период, но эти парни не похожи на тех игроков, которых вы бы хотели видеть в одной команде с вами... тех, к которым мы привыкли... тех, кто нам нужен!".

"Вы ожидали чего-то другого после возвращения О'Нила?".

"Моя внучка играет лучше".

"Худшая команда Северной Ирландии, которую я видел за 30 лет: никакой борьбы, никакой идеи, могли бы играть 10 часов и не забили бы гол".

"Сан-Марино - это наш предел".

"Это было так же весело, как зубная боль. Шокирующе".

"Если они не расширят финальные стадии чемпионатов мира до 100 команд, а Евро до 60, то мы не увидим ни одного участия Северной Ирландии за всю жизнь".

"Хуже может быть только если Сан-Марино добьется результата на "Виндзоре". Сегодняшний вечер был позорным, и Казахстан полностью заслужил свою победу".

"Единственный прилично выглядящий игрок - молодой английский парень в полузащите. Остальные - дрянь".

"Это худшая сборная Северной Ирландии, которую я когда-либо видел".

Ну и напоследок приведем комментарии нескольких недовольных зрителей, которых не устроило соотношение дорогих цены за билеты и увиденного на поле качества игры:

"Заплатили 300 фунтов (171,9 тысячи тенге) за билеты для всей семьи и наблюдали, как бедная команда нанесла всего один удар по воротам... в то время как один из самых перспективных и захватывающих юнцов "Вест Хэма" (Маршалл) остался сидеть на скамейке запасных... Недостаточно хорошо..."

"Полная обдираловка для семей, которые приложили усилия, чтобы пойти на "Виндзор"... дорогие билеты, плохие условия, дорогая еда и напитки, никудышное обслуживание клиентов! Держите свои деньги в карманах, ребята, и смотрите их по телевизору с этого момента... мы все прилагаем усилия в эти трудные времена, и мы получаем очень мало в ответ!".

"Федерация берет по 57 фунтов (32,6 тысячи тенге) за билет ради этого".

Напомним, что сборная Казахстана одержала минимальную победу в Белфасте и одержала третью победу подряд в квалификации Евро-2024. После четырех туров команда делит первую строчку с Финляндией, набрав девять баллов из 12 возможных.

Фото: УЕФА©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →