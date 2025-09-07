"Хотим обыгрывать всех". Нападающий сборной Казахстана о матче с Бельгией

Вингер семейского "Елимая" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

– В первую очередь мы успели восстановиться за эти два дня. Сегодня проведем предыгровую тренировку. Насколько готовы – увидим завтра на поле.

– Галымжан, после матча с Уэльсом многие говорили, что тебе рано заменили. Как на тебя влияет эта поддержка?

– После матча я видел эти сообщения поддержки и мне очень приятно. Думаю, что это может позволить мне расти. Надеюсь оправдать доверие и продолжать получать поддержку от болельщиков.

– Давно в сборной не было такого игрока, который оставляет о себе такое впечатление. В матче с Уэльсом казалось, что будь у тебя больше времени, можно было бы рассчитывать на гол. Как думаешь смог бы ты забить, если бы остался на поле?

– В первую очередь хочу поблагодарить Бога, а потом нашего тренера Али Ханалиевича. Потому что именно он лучше нас знает, в какой момент нужно делать замены. Если сравнить игры с марта, вы сами видите, что в игре сборной есть прогресс. У тренера есть свое видение, и я во всем поддерживаю его.

– Галымжан, перед матчем с "Кайратом" ты говорил, что хочешь обыграть их. В итоге твоя команда победила. Сможешь ли сейчас перед завтрашней игрой сказать что-то подобное, чтобы завтра снова выдать победную игру?

– Как футболист я хочу побеждать не только "Кайрат", а вообще в каждом матче. Завтра тоже будем стремиться к победе и отдадим для этого все силы. Будь то Бельгия или "Кайрат" – какая бы команда ни противостояла нам, мы хотим обыгрывать всех.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия) сборная Казахстана проведёт выездную игру в рамках отбора к ЧМ-2025 в группе J. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно смотреть по ссылке.

Турнирная таблица группы J:Уэльс — 10 очков (5 матчей)Северная Македония — 8 очков (4 матча)Бельгия — 7 очков (3 матча)Казахстан — 3 очка (4 матча)Лихтенштейн — 0 очков (4 матча)