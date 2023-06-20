"Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе над сборной Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Белфасте завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Казахстана. Единственный гол записал на свой счет Абат Аймбетов.
- Как и ожидалась, тяжелая игра получилась. Начало матча – за хозяевами, они прессинговали. Нам не особо удавалось выходить в атаки. На установке мы так и говорили, что стартовые 15 минут будут тяжелыми и ответственными.
Второй тайм прошел для нас позитивно. Был период, когда соперник лучше выигрывал единоборства, подборы, но момент был только один, когда Шацкий выручил. Но потом сделали замены, которые планировали, развернули игру и добились результата этими заменами.
- Вы специально выпустили Аймбетова в конце игры, чтобы он вышел мотивированным?
- У нас с Абатом был разговор перед игрой. Я говорил, чтобы он был на поле злым и даже хотел, чтобы он был злым на меня, потому что я не выпускаю его в основе. Он тогда кивнул головой, вышел на поле и принес победу.
- Тренер сборной Северной Ирландии говорил, что казахстанские игроки малоизвестны. Как вы думаете, кого он запомнит после этой игры?
- Ну видите, футбольный мир таков, что завтра неизвестен, а послезавтра известен. Я всегда к этому спокойно отношусь. Думаю, сейчас коллега разбирает игру и лучше видит того же Аймбетова.
- Психологически эта победа на выезде придаст команде еще больше уверенности?
- Я и на установке говорил, что парни за год все выросли. Уже прошел момент, когда они проигрывали атмосфере, стадиону, зрителям, личностям. У них появилась хорошая спортивная наглость, они хотят чего-то добиться на своем футбольном веку, мне очень легко ими управлять. По большому счету, я им и не нужен как тренер, они большие молодцы!
- Что творилось в раздевалке после матча?
- У меня усталость, у ребят – эмоции. Как и всегда, победа сборной она хороша и сладка. Мы понимаем цену этой победы, мы идем поступательно вперед.
- Эта победа для вас ожидаема или сенсация?
- Для вас возможно сенсация, но команда всегда стремиться к победе. Мы еще ничего не достигли, мы просто сделали очередной шаг, добыли три очка. Еще шесть матчей. Что из этого выйдет? В ноябре будем подводить итоги. Если мы чего-то не добьемся, болельщики меня уничтожат. Но я любой результат приму достойно. Это часть моей тренерской жизни, если я проиграю – я неудачник. Когда меня называют физруком, я даже благодарю их.
По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.