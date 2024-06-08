"Глаза откройте!". Игрок сборной Казахстана эмоционально отреагировал на критику

Нападающий сборной Казахстана Эльхан Астанов столкнулся с критикой после поражения команды от Армении (1:2). Больше всего 24-летнему игроку "прилетело" за нереализованный момент в первом тайме, передают Vesti.kz.

В одном из эпизодов первого тайма Максим Самородов ворвался в штрафную с правого фланга, а затем сделал прострел в направлении Астанова. По пути до мяча дотронулся защитник армянской сборной. В итоге траектория полета сменилась, и Эльхану не удалось добраться до него и поразить полупустую цель. Однако в динамике многие болельщики рикошета не заметили, подумав, что это ошибка казахстанца.

"Хочу сказать тем, кто упрекает меня и пишет гадости мне, в том моменте с пустыми воротами, присмотритесь внимательнее, там защитник чиркает мяч, выбивает мяч! До меня мяч даже не дошел, глаза откройте!", - написал Астанов в своем Instagram.

Это был 15-й матч Астанова за сборную Казахстана. На его счету один гол и один ассист в играх за команду. Во вчерашней встрече с Арменией он был заменен на 59-й минуте при счете 0:2.

Тремя голами завершился первый матч Казахстана после ухода Адиева

Фото: скриншот из аккаунта IG/astanov.e10©️