Главный тренер сборной Узбекистана выступил с обращением после выхода на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе опубликовал пост в соцсетях после выхода национальной команды на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz. Сборная Узбекистана впервые в своей истории добилась этого успеха.

"Поздравляю всех с выходом на чемпионат мира ! Хочу поблагодарить всех за поздравления и за теплые слова!" - написал специалист в своем Instagram.



Тренер сборной Узбекистана удивил заявлением о своем будущем после выхода на ЧМ-2026

Кападзе возглавил сборную в январе этого года, сменив словенца Сречко Катанеца, который покинул пост по состоянию здоровья. Несмотря на отсутствие формальных гарантий со стороны федерации, Кападзе уже успел войти в историю, выведя Узбекистан в финальную часть главного футбольного турнира планеты.

Напомним, Узбекистан досрочно забронировал себе место на ЧМ-2026 после ничьей с ОАЭ, а затем уверенно переиграл Катар в Ташкенте со счетом 3:0. В итоге команда набрала 21 очко и заняла второе место в группе A, уступив лишь Ирану.