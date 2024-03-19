Главный тренер сборной Греции припугнул Казахстан перед матчем за Евро-2024

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги наций с командой Казахстана, сообщают Vesti.kz.
"Первая игра – ключевая, сейчас мы говорим только о Казахстане. Мы должны сыграть на высшем уровне, держать игроков в хорошей форме и делать все возможное на поле.
Мы готовы. Мы знаем о Казахстане все. Я удивлюсь, если они что-то изменят. Мы должны быть в наилучшей возможной форме". - цитирует тренера Sport24.gr.
Сколько миллиардов заработает сборная Казахстана за выход на Евро-2024
Сам матч Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах.
Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.