Главный тренер сборной Греции припугнул Казахстан перед матчем за Евро-2024

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги наций с командой Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"Первая игра – ключевая, сейчас мы говорим только о Казахстане. Мы должны сыграть на высшем уровне, держать игроков в хорошей форме и делать все возможное на поле.

Мы готовы. Мы знаем о Казахстане все. Я удивлюсь, если они что-то изменят. Мы должны быть в наилучшей возможной форме". - цитирует тренера Sport24.gr.