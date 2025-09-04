Сборная Казахстана по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против команды Уэльса, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 4 сентября, в Астане и начнётся в 19:00.

Прямая трансляция матча Казахстан - Уэльс

Главный тренер хозяев Али Алиев выбрал такой состав:



Напомним, что уже 7 сентября команда Алиева сыграет на выезде с Бельгией.

Группа J

Северная Македония – 8 очков (4 матча)

Уэльс – 7 очков (4 матча)

Бельгия – 4 очка (2 матча)

Казахстан – 3 очка (3 матча)

Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)