Героический камбэк сотворили футболисты юношеской сборной Казахстана

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 19 лет провела гостевой товарищеский матч против сверстников из Молдовы. Несмотря на два пропущенных гола в первом тайме, казахстанцам удалось вернуться в игру во второй половине встречи, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Тирасполе, завершилась боевой ничьей - 2:2. Уже к 17-й минуте хозяева вели в два мяча, и все выглядело катастрофически для казахстанских юнцов. Но во втором тайме им удалось вернуть должок хозяевам.

На 69-й минуте один гол отыграл Аруп Саутов, а спустя еще шесть минут ничью вырвал Ильяс Абиль.

Следующий матч юношеская сборная Казахстана проведет в понедельник, 10 июня. Встреча состоится также в Молдове.