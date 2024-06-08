Героический камбэк сотворили футболисты юношеской сборной Казахстана

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Сегодня 07:11
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Юношеская сборная Казахстана по футболу до 19 лет провела гостевой товарищеский матч против сверстников из Молдовы. Несмотря на два пропущенных гола в первом тайме, казахстанцам удалось вернуться в игру во второй половине встречи, сообщают Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Тирасполе, завершилась боевой ничьей - 2:2. Уже к 17-й минуте хозяева вели в два мяча, и все выглядело катастрофически для казахстанских юнцов. Но во втором тайме им удалось вернуть должок хозяевам.

На 69-й минуте один гол отыграл Аруп Саутов, а спустя еще шесть минут ничью вырвал Ильяс Абиль.

Следующий матч юношеская сборная Казахстана проведет в понедельник, 10 июня. Встреча состоится также в Молдове.

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Казахстан Молдова

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