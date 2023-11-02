У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина

Футбольный агент Рустам Раджабов раскрыл причину, почему не состоялся трансфер вратаря сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Данила Устименко в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.

Летом 23-летний голкипер входил в интересы "Истанбулспора", но переход так и не состоялся.

"Данил одной ногой был в стамбульском клубе, были конкретные условия перехода, которые согласовывались с руководством "Кайрата", с их стороны все было четко. Но турецкая сторона начала "переобуваться", менять условия сделки, из-за чего переход сорвался. К сожалению, такое бывает. Что касается будущего Устименко, мы плотно работаем относительно его будущего, и те или иные решения будут приниматься только в интересах футболиста", – рассказал Раджабов в интервью Meta-ratings.kz.