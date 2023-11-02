У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:06
©КФФ

Футбольный агент Рустам Раджабов раскрыл причину, почему не состоялся трансфер вратаря сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Данила Устименко в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.

Летом 23-летний голкипер входил в интересы "Истанбулспора", но переход так и не состоялся.

"Данил одной ногой был в стамбульском клубе, были конкретные условия перехода, которые согласовывались с руководством "Кайрата", с их стороны все было четко. Но турецкая сторона начала "переобуваться", менять условия сделки, из-за чего переход сорвался. К сожалению, такое бывает. Что касается будущего Устименко, мы плотно работаем относительно его будущего, и те или иные решения будут приниматься только в интересах футболиста", – рассказал Раджабов в интервью Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел 20 матчей, пропустил 26 мячей.  Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 500 тысяч евро.

Метки:
Сборная РК по футболу Кайрат ФК Футбольные трансферы Турция КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:06
Сборные
У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина
Вчера , 20:58
Сборные
Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед домашним матчем отбора-2024
Вчера , 19:59
Сборные
Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"
Вчера , 18:24
Сборные
"Продолжу, уволюсь или ...". Магомед Адиев назвал условие для получения гражданства Казахстана
Вчера , 13:25
Сборные
Европейский клуб Оразова стал Интернет-мемом. Все из-за казахстанских болельщиков
31 октября, 23:53
Сборные
Аншлаг? На домашний матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 не осталось билетов
31 октября, 16:45
Сборные
Магомед Адиев сделал заявление об интересе со стороны "Актобе"
30 октября, 20:02
Сборные
Воспитанники "Кайрата" и форвард "Кайсара". Кем Адиев обновил сборную Казахстана
30 октября, 17:07
Сборные
Сборная, еврокубки и принципиальный финал. Что нас ждет в казахстанском футболе в ноябре?
30 октября, 13:15
Сборные
Во France Football объяснили успех Казахстана и оценили шансы на Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»