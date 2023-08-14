Стало известно о "трансфере" вратаря сборной Казахстана в турецкий клуб

Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Данил Устименко входил в трансферный список "Истанбулспора", но на данный момент переговоры приостановлены, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб турецкой Суперлиги действительно связывался с "Кайратом" на предмет перехода Устименко и алматинский клуб был открыт к продаже собственного воспитанника. Однако в определенный момент "Истанбулспор" заморозил переговоры по казахстанскому вратарю.

Вероятно, Устименко продолжит карьеру в "Кайрате" как минимум до конца года. При этом ранее за Данилом наблюдали ряд клубов российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел 13 матчей, пропустил 21 мяч и сыграл три встречи "на ноль". Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 500 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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