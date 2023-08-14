Стало известно о "трансфере" вратаря сборной Казахстана в турецкий клуб

Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Данил Устименко входил в трансферный список "Истанбулспора", но на данный момент переговоры приостановлены, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб турецкой Суперлиги действительно связывался с "Кайратом" на предмет перехода Устименко и алматинский клуб был открыт к продаже собственного воспитанника. Однако в определенный момент "Истанбулспор" заморозил переговоры по казахстанскому вратарю.
Вероятно, Устименко продолжит карьеру в "Кайрате" как минимум до конца года. При этом ранее за Данилом наблюдали ряд клубов российской премьер-лиги.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Устименко провел 13 матчей, пропустил 21 мяч и сыграл три встречи "на ноль". Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 500 тысяч евро.
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