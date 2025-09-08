Футболист сборной Казахстана отреагировал на отставку Али Алиева

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов отреагировал на отставку главного тренера команды Али Алиева, передают Vesti.kz.

Накануне сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. После игры Алиев объявил об отставке.

"Мне так жаль этих тренеров", - написал Самородов в сториз Instagram. Однако позже футболист удалил свой пост.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.