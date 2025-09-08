Сборные
Сегодня 09:29

Футболист сборной Казахстана отреагировал на отставку Али Алиева

Али Алиев. Фото: КФФ©

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов отреагировал на отставку главного тренера команды Али Алиева, передают Vesti.kz.

Накануне сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. После игры Алиев объявил об отставке.

"Мне так жаль этих тренеров", - написал Самородов в сториз Instagram. Однако позже футболист удалил свой пост.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Казахстан – 3 очка (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.