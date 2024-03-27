Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене своего принципиального соперника мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3). 16-летний Ямал вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямала, которого трибуны "Сантьяго Бернабеу" проводили овациями.

В нынешнем сезоне испанец сыграл за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 75 миллионов евро.