Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"

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Сегодня 11:15
©ФК "Барселона"

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал удостоился оваций на стадионе "Сантьяго Бернабеу" - домашней арене своего принципиального соперника мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3). 16-летний Ямал вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямала, которого трибуны "Сантьяго Бернабеу" проводили овациями.

В нынешнем сезоне испанец сыграл за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 75 миллионов евро.

Метки:
Барселона Реал Мадрид Испания Бразилия Футбол
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