Сборная Казахстана потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вместо 120-й позиции, который Казахстан занимал почти два месяца назад, национальная сборная оказалась на 125-м месте.

Не сказалась на прогрессе победа в Лиге наций над Молдовой, которая помогла сохранить место в дивизионе С. Эта игра пойдет в зачет в следующем рейтинге.

В первой десятке произошло два изменения - мировой рейтинг возглавили бразильцы, а на девятую строчку поднялись мексиканцы.

Рейтинг ФИФА от 31 марта:

1. Бразилия - 1832,69 очка

2. Бельгия - 1827

3. Франция - 1789,85

4. Аргентина - 1765,13

5. Англия - 1761,71

6. Италия - 1723,31

7. Испания - 1709,19

8. Португалия - 1674,78

9. Мексика - 1658,72

10. Нидерланды - 1658,66,

125. Казахстан - 1134,77.