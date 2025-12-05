Фаворит определён: Пике указал на сборную, которая может забрать трофей ЧМ-2026

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике рассказал, чего ждёт от чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По словам бывшего футболиста, он уже определил для себя главного фаворита будущего турнира, который пройдёт в Северной Америке.

"Я считаю, что у французов сейчас самая талантливая сборная. Если смотреть на бумаге, то у них самый сильный подбор футболистов. Но в футболе погоду делают не только звездные имена. Нужно, чтобы команда была единым целым. Такой коллектив может победить даже главного фаворита", - передает слова испанца RMC Sport.

Мундиаль состоится летом следующего года, а действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

Отметим. что жеребьевка группового этапа грядущего мундиаля пройдет сегодня, 5 декабря в Вашингтоне (США). Прямая трансляция события в Казахстане планируется в 22:00.

Всё о жеребьёвке ЧМ-2026: кто сыграет, где смотреть трансляцию и какие новшества