Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:40
©АБФФ

Сборная Беларуси по футболу впервые с 2021 года провела матч в своей стране. В товарищеской встрече с национальной командой России был зафиксирован разгромный счет, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024

Матч, прошедший в Минске, завершился уверенной победой гостей со счетом 4:0. На восьмой минуте первый мяч оформил Иван Обляков, а на 20-й счет удвоил Константин Тюкавин.

Еще два гола во втором тайме оформил Федор Чалов, который вышел на замену на 62-й минуте. Ему не пришлось долго входить в игру, так как на 63-й и 69-й он забил по голу. 

Отметим, что в составе сборной Беларуси сыграли два действующих футболиста казахстанских клубов - полузащитник "Елимая" Никита Корзун и хавбек "Астаны" Макс Эбонг. Оба вышли в старте, но были заменены по ходу второго тайма.

Кроме того, всю игру у хозяев провели защитники, ранее выступавшие в Казахстане, - Сергей Политевич и Денис Поляков. Тренером сборной Беларуси является испанец Карлос Алос Феррер, в прошлом работавший в "Кайрате".

Метки:
Футбол Сборная России по футболу Беларусь Россия Казахстан КПЛ Елимай ФК Астана ФК Поляков Денис Феррер Карлос Кайрат ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:05
Сборные
Пенальти и два гола в концовке решили судьбу матча Казахстана с Грузией
Сегодня , 19:35
Сборные
Сборная Казахстана отправилась на второй матч после ухода Адиева
Сегодня , 17:26
Сборные
Вскрылась главная проблема Казахстана после ухода Адиева
Сегодня , 13:35
Сборные
Нойер или тер Штеген? В сборной Германии сделали окончательный выбор на Евро-2024
Сегодня , 11:30
Сборные
Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче
Сегодня , 10:30
Сборные
"Глаза откройте!". Игрок сборной Казахстана эмоционально отреагировал на критику
Сегодня , 09:30
Сборные
Сенсация произошла в последнем матче сборной Англии перед Евро-2024
Сегодня , 08:30
Сборные
Следующий соперник сборной Казахстана избежал разгрома в последний момент
Сегодня , 08:00
Сборные
Тренер сборной Казахстана объяснил поражение от Армении
Сегодня , 07:40
Сборные
Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России
© 2008 - 2024 ТОО «EML»