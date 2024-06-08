Европейская сборная с игроками из КПЛ разгромно проиграла России

Сборная Беларуси по футболу впервые с 2021 года провела матч в своей стране. В товарищеской встрече с национальной командой России был зафиксирован разгромный счет, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Минске, завершился уверенной победой гостей со счетом 4:0. На восьмой минуте первый мяч оформил Иван Обляков, а на 20-й счет удвоил Константин Тюкавин.

Еще два гола во втором тайме оформил Федор Чалов, который вышел на замену на 62-й минуте. Ему не пришлось долго входить в игру, так как на 63-й и 69-й он забил по голу.

Отметим, что в составе сборной Беларуси сыграли два действующих футболиста казахстанских клубов - полузащитник "Елимая" Никита Корзун и хавбек "Астаны" Макс Эбонг. Оба вышли в старте, но были заменены по ходу второго тайма.

Кроме того, всю игру у хозяев провели защитники, ранее выступавшие в Казахстане, - Сергей Политевич и Денис Поляков. Тренером сборной Беларуси является испанец Карлос Алос Феррер, в прошлом работавший в "Кайрате".