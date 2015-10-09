Еще три сборные вышли на ЧМ-2026 по футболу

По итогам очередного дня квалификации в зоне КОНМЕНБОЛ (Южная Америка) определились еще три сборные-участницы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.
Команды Уругвая, Колумбии и Парагвая после 17-го тура отбора получили путевки на мундиаль. Уругвайцы на своем поле разгромили Перу со счетом 3:0.
С аналогичным результатом Колумбия обыграла Боливию, а Парагвай сыграл вничью с Эквадором (0:0), который ранее вышел на мировое первенство.
Таким образом, напрямую и Южной Америки на ЧМ-2026 вышли все шесть команд: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай.
Кроме того, в Южной Америке определился круг претендентов на межконтинентальные стыковые матчи за выход на ЧМ-2026. За тур до конца отбора седьмое место удерживает Венесуэла, а Боливия, отстающая всего на одно очко, сохраняет шансы на борьбу.
Чили и Перу окончательно лишились надежд пробиться на мундиаль.
На данный момент, всего на чемпионат мира отобрались 16 из 48 команд (одна треть).
Кто уже вышел на ЧМ-2026:
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)
- США (хозяева турнира)
- Мексика (хозяева турнира)
- Канада (хозяева турнира)
КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)
- Аргентина
- Бразилия
- Эквадор
- Уругвай
- Колумбия
- Парагвай
АФК (Азия)
- Япония
- Иран
- Узбекистан
- Республика Корея
- Иордания
- Австралия
ОФК (Океания)
- Новая Зеландия
Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.
