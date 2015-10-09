Еще три сборные вышли на ЧМ-2026 по футболу

По итогам очередного дня квалификации в зоне КОНМЕНБОЛ (Южная Америка) определились еще три сборные-участницы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Команды Уругвая, Колумбии и Парагвая после 17-го тура отбора получили путевки на мундиаль. Уругвайцы на своем поле разгромили Перу со счетом 3:0.

С аналогичным результатом Колумбия обыграла Боливию, а Парагвай сыграл вничью с Эквадором (0:0), который ранее вышел на мировое первенство.

Таким образом, напрямую и Южной Америки на ЧМ-2026 вышли все шесть команд: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Кроме того, в Южной Америке определился круг претендентов на межконтинентальные стыковые матчи за выход на ЧМ-2026. За тур до конца отбора седьмое место удерживает Венесуэла, а Боливия, отстающая всего на одно очко, сохраняет шансы на борьбу.

Чили и Перу окончательно лишились надежд пробиться на мундиаль.

На данный момент, всего на чемпионат мира отобрались 16 из 48 команд (одна треть).

Кто уже вышел на ЧМ-2026:

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

США (хозяева турнира)

Мексика (хозяева турнира)

Канада (хозяева турнира)

КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Уругвай

Колумбия

Парагвай

АФК (Азия)

Япония

Иран

Узбекистан

Республика Корея

Иордания

Австралия

ОФК (Океания)

Новая Зеландия

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.