Футбол
Вчера 21:47
 

Разгром 4:0 состоялся в матче Узбекистана за финал Кубка наций ФАЦА

  Комментарии (2)

Разгром 4:0 состоялся в матче Узбекистана за финал Кубка наций ФАЦА ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана по футболу одержала уверенную победу над Кыргызстаном на групповом этапе Кубка наций ФАЦА, передают Vesti.kz.

2

Матч в Ташкенте завершился со счётом 4:0. Голы забили Акмаль Мозговой (21-я минута), Отабек Шукуров (67-я, с пенальти), Игорь Сергеев (82-я) и Азизбек Тургунбоев (90+3-я). Гости с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Валерия Кичина.


С учётом этой победы Узбекистан набрал 7 очков и занял первое место в группе А, опередив по дополнительным показателям Оман, который также набрал 7 очков, но стал вторым. Туркменистан и Кыргызстан расположились на третьей и четвертой позициях соответственно с одним очком.

В финале турнира Узбекистан сыграет с Ираном, а Оман встретится с Индией в матче за третье место.

