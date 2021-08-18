Дважды лучший футболист КПЛ стал тренером молодежной сборной Казахстана

Нурбол Жумаскалиев. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 15:41

Спортивный директор "Тобола" Нурбол Жумаскалиев вошел в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Экс-форвард костанайцев будет помогать Кайрату Нурдаулетову в предстоящем матче "молодежки" против Дании.

Ранее ассистентом старшего тренера молодежной команды был Андрей Ферапонтов.

Напомним, что 40-летний Жумаскалиев признавался ФФК лучшим футболистом Казахстана в сезонах 2005 и 2010 годов. Считался одним из самых лучших исполнителей штрафных в чемпионате. За 20 сезонов забил 166 голов в 521 игре КПЛ. Карьеру игрока завершил в 2018 году.

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022


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