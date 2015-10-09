Дебютант из "Кайрата" или легенда "Астаны"? Кто заменит Зайнутдинова в сборной Казахстана

Травма Бахтиёра Зайнутдинова вновь сильно уменьшает потенциал полузащиты сборной Казахстана перед матчами квалификации чемпионата мира-2026 против Уэльса и Бельгии. Корреспондент Vesti.kz прикинул возможные варианты для замены лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Увы, нынешний цикл пока проходит без Зайнутдинова и это существенная потеря для нашей команды, которая сильно сказывается на и без того осиротевшей полузащите. Ведь помимо Батеки недавно карьеру в сборной завершил Асхат Тагыберген.

Оразов и Мужиков - новая связка в полузащите?

В трех матчах цикла Али Алиев использовал разные сочетания в центре полузащиты. С Уэльсом играли Серикжан Мужиков и Асхат Тагыберген. С Лихтенштейном в основе вышли Георгий Жуков и Рамазан Оразов. Против Северной Македонии появился дуэт Исламбек Куат - Тагыберген. Примечательно, что на нынешний сбор из вышеназванных пригласили лишь Оразова и Мужикова. Хавбек "Елимая" и полузащитник "Окжетпеса" в итоге могут сформировать пару в средней линии на ближайший матч с Уэльсом. С точки зрения международного опыта это наиболее готовые игроки к битве с Уэльсом.

Но готов ли тот же Мужиков выдерживать высокую интенсивность игры в своем нынешнем состоянии? Кроме того, ни Оразов, ни Мужиков не заточены под разрушению. Команде нужен выносливый, цепкий опорник оборонительного плана.

Кому Алиев даст шанс из молодых

В актуальном ростере среди таковых лишь молодые. Дамир Касабулат впервые вызван в сборную, в "Кайрате" его переделали в полузащитника, вышло неплохо, но едва ли Алиев рискнет сразу бросать в бой дебютанта. Также есть Алмас Тюлюбай, он как раз полностью соответствует характеристикам шестого номера, но опять же лишен международного опыта.

Кроме того, вместо Зайнутдинова вызвали полузащитника "Ордабасы" Муроджона Халматова. Он кстати, в чем-то схож с молодой версией Зайнутдинова (времен "Астаны" и "Ростова"). Неплохо поддерживает атаку вторым темпом (недавно забил важнейший гол в полуфинале Кубка Казахстана), способен сохранять ритм, но опять же, неизвестно, как себя покажет в высокоинтенсивной игре под давлением.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча: 4-го числа подопечные Али Алиева примут сборную Уэльса, а 7-го сентября на выезде сыграют против Бельгии в Брюсселе. На данный момент сборная Казахстана имеет в своем активе три набранных очка по итогам трех матчей в группе.

Домашняя игра против Уэльса состоится на стадионе "Астана Арена" в 19:00 по казахстанскому времени.

Фото: Рамазан Оразов, КФФ©, Алмас Тюлюбай, КФФ©