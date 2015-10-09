Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
2 сентября 22:52
 

Экс-нападающий "Тобола" и "Актобе" отметился достижением в сборной Узбекистана

  Комментарии (2)

Поделиться
Экс-нападающий "Тобола" и "Актобе" отметился достижением в сборной Узбекистана ©Ufa.uz

Форвард Игорь Сергеев поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Узбекистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Championa.Asia.

Поделиться
2

Форвард Игорь Сергеев поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Узбекистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Championa.Asia.

В поединке второго тура CAFA Nations Cup против Туркменистана экс-нападающий костанайского "Тобола" и "Актобе" оформил дубль и довёл свой счёт до 23 мячей за национальную команду.

Таким образом, Сергеев обошёл Одилжона Ахмедова (21 гол) и Игоря Шквырина (20). Для этого ему понадобилось 77 матчей.

Лидером списка остаётся Элдор Шомуродов - 42 забитых мяча в 82 встречах.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Грузия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Грузия
Грузия
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Грузия
Ничья
Турция
Проголосовало 118 человек

Реклама

Живи спортом!