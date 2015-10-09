Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
2 сентября 22:26
 

Асхат Тагыберген приехал в сборную Казахстана

  Комментарии (3)

Асхат Тагыберген приехал в сборную Казахстана ©КФФ/Асхат Тагыберген (8)

Экс-капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген побывал в расположении национальной команды, сообщают Vesti.kz.

"Сегодня к нам приходил Асхат Тагыберген. Поучаствовал в тренировке и пожелал удачи в предстоящих играх", - пишет пресс-служба КФФ.

Сборная Казахстана готовится к матчам отбора на ЧМ-2026 против Уэльса (4 сентября в Астане) и Бельгии (7 сентября в Брюсселе).


На счету Тагыбергена 35 матчей за сборную Казахстана и четыре гола. Он защищал цвета защищал цвета сборной Казахстана с 2014 по 2025 год, а этим летом после отборочного поединка против Северной Македонии полузащитник объявил о завершении выступлений за национальную команду.

В клубной карьере 36-летний футболист продолжает играть за костанайский "Тобол".

