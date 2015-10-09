Почему "Бавария" отказалась от Роналду? Стали известны детали проваленного трансфера

После скандального ухода из "Манчестер Юнайтед" в конце 2022 года Криштиану Роналду едва не продолжил карьеру в Бундеслиге, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Bild, агент Жорже Мендеш предлагал суперзвезду "Баварии" и дортмундской "Боруссии".

В мюнхенском клубе даже серьёзно обсуждали трансфер Роналду, но отказались из-за опасений, что его статус может нарушить атмосферу в раздевалке и пошатнуть финансовый баланс.

На тот момент самым высокооплачиваемым игроком "Баварии" был Роберт Левандовски с зарплатой 24 миллиона евро, тогда как Роналду требовал 29 миллионов - столько же, сколько получал в МЮ.

"Боруссия" оказалась солидарна с "Баварией": возможные спортивные и финансовые риски перевесили рекламный и коммерческий эффект, который обещал Мендеш.

В итоге Криштиану выбрал Саудовскую Аравию, где с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср".