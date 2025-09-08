Де Брюйне сотворил историю и оценил разгром над Казахстаном

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне прокомментировал победу над командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. В этой игре де Брюйне оформил дубль, а также записал на свой счёт ассист.

Де Брюйне обошёл Азара и сотворил историю

Таким образом, игрок "Наполи" вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бельгии, доведя свой счёт голов до 34.

Де Брюйне обошёл Эдена Азара (33) и уступает только Ромелу Лукаку, который является абсолютным рекордсменом бельгийцев с 89 забитыми мячами.

Де Брюйне оценил победу Бельгии над Казахстаном

Лидер "красных дьяволов" остался доволен игрой и результатом.

"Мы хорошо сыграли сегодня. С самого начала матча мы высоко прессинговали, создавали моменты. Забили много голов. Конечно, два гола до перерыва помогли нам, но и второй тайм был хорош. В этом матче нет отрицательных моментов. Хотя, конечно, всегда можно сыграть лучше — как всей команде, так и индивидуально", - цитирует де Брюйне RTBF.be.

Турнирная таблица группы JСеверная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Казахстан – 3 очка (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)