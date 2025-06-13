За что Али Алиева не любят в Узбекистане? А ведь у него много общего с тренером их сборной

После выхода сборной Узбекистана на чемпионат мира-2026 сравнений между казахстанским и узбекским футболом стало только больше. По спортивным достижениям Узбекистан ушел вперед, завоевав историческую путевку на мундиаль. А еще больше споров и высказываний было после реакции главного тренера сборной Казахстана Али Алиева.

В этом материале корреспондент Vesti.kz провел интересную параллель между главными тренерами двух сборных - Алиевым и Тимуром Кападзе. Как оказалось, общего у них предостаточно.

Элдор Шомуродов и Тимур Кападзе

Почему узбекские болельщики невзлюбили Алиева?

Первое высказывание главного тренера казахстанской сборной о соседях из Узбекистана произошло после мартовской победы над Лихтенштейном (2:0) на выезде. Один из журналистов задал вопрос - когда же наша сборная будет играть как узбекская, которая, на тот момент, уже была близка к выходу на ЧМ-2026.

Возможно, что формулировка вопроса задела Алиева, потому что ответил он достаточно резко, намекнув на низкий уровень в азиатской конфедерации, а также на отсутствие у узбекистанцев мощной оппозиции.

"Начну с того, что Кыргызстан и Узбекистан сегодня играли в три центральных защитника. Это раз. Во-вторых, если мы будем играть в Азии, то будем на чемпионате мира. Пускай никто не преувеличивает азиатский футбол. Я ни разу не видел, чтобы сборная Узбекистана была в группе с японцами и корейцами", - сказал Али Ханалиевич.



В Узбекистане с возмущением отреагировали на столь резкие слова со стороны Алиева. Так, болельщики из соседней страны назвали тренера казахстанской сборной "популистом", а также отметили, что даже через Азию Казахстан не попал бы на мировое первенство.

Другие отметили, что в свое время Казахстан сам захотел в Европу, и даже вспомнили неудачный опыт с академией Ole Brasil, когда юных казахстанцев стали отправлять на обучение в Бразилию с надеждой, что они вернутся оттуда и выведут наш футбол на новый уровень. В итоге проект обернулся полным провалом.

В Узбекистане резко отреагировали на слова Али Алиева



Уже после того, как Узбекистан завоевал путевку на ЧМ-2026, Алиева спросили об этом. Он начал с поздравлений, но продолжил словами, которые вновь не понравились нашим соседям:

"Мы поздравляем сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира. Это действительно большая радость для страны и народа. Но Европа - это совсем другой уровень. Мы можем привозить к себе большие команды - Францию, Бельгию. Например, Мбаппе или Лукаку, который скоро приедет. Поэтому, я считаю, что для страны выступать в УЕФА - это дорогого стоит", - говорил Алиев.

На это отреагировал журналист из Узбекистана Яхъехожа Улугхожаев, который посчитал, что вторая часть заявления была неуместной со стороны Алиева, особенно учитывая результат матча казахстанской сборной.

"Пока казахстанские братья поздравляют нас во всех пабликах, соседи снова выдали странное мнение - на этот раз от их наставника. На мой взгляд, было бы уместнее просто поздравить. Особенно если учесть, что свою "золотую мысль" он озвучил после поражения от Беларуси со счетом 1:4 - команды, которая несколько лет не проводила официальных матчей (на самом деле - проводила - Прим. ред)", - заключил журналист.





Алиев и Кападзе - этнические турки? Их связывает общая история

Оба в прошлом неоднократно относили себя к турецкому этносу. К примеру, в большом интервью в 2010 году, Алиев рассказал, как попал в первую лигу Турции:

"Почему все-таки именно Турция после "Кайрата"? Все благодаря агенту Владимиру Коеву, который привез сербов на просмотр в Алматы. Когда он узнал, что я - этнический турок, то предложил поработать в турецком направлении. Если честно, я воспринял его слова как шутку и скоро забыл об этом. Но потом у нас был матч Кубка УЕФА, мы с "Видеотоном" играли. На трибунах сидело несколько турок. Скорее всего, это были селекционеры, поскольку через неделю в клуб пришел факс о том, что меня вызывают на просмотр в "Себатспор". Конечно, эмоции меня в тот момент переполняли. Хотя до этого я мог перейти в "Динамо Минск", но в последний момент трансфер сорвался", - вспоминал Алиев, который с 2007 по 2011 годы играл в Турции.

А вот так будущий тренер сборной Узбекистана Кападзе, в 2012 году, отвечал на вопрос о том, нет ли у него, как у турка по национальности, мечты сыграть в чемпионате Турции:

"Всегда и домашние, и родственники, которые живут в Турции, подталкивали меня к этому. Сам тоже очень этого хотел. Когда переходил из "Пахтакора" в "Бунедкор", был такой вариант. Но "Пахтакор" тогда специально тянул время, не отпускал, а времени до завершения заявочного периода оставалось совсем мало. Вот и решил перейти в "Бунедкор", чтобы решить этот вопрос", - рассказывал он.



В марте в соцсетях появился любопытный пост, в котором говорится, что Алиев и Кападзе относятся к туркам-месхитинцам. Это субэтническая группа турок, которые в 1944 году, вместе со многими другими народами, были депортированы из области Месхетия на юго-западе Грузии. Депортированные оказались в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. И они, в отличие от многих других народов, не получили разрешения вернуться на родину после 1956 года.

В сообществе о месхетинцах эту информацию дополнили через неделю. Там было сказано, что термин турки-месхитинцы, или же ахыска-турки, является упрощенным и не совсем точным обозначением народов, подвергшихся депортации из Месхетии. В этой группе были месхи (грузины-мусульмане), терекеме (карапапахи), а еще курды и хемшилы (армяне-мусульмане).

Автор причисляет Кападзе к месхам (грузины-мусульмане), а Алиева - к терекеме (карапапахам). Поэтому сегодня их могут называть турками-месхитинцами, хотя они и причислены к разным этническим группам, которых связало трагическое событие 1944 года.





Алиев и Кападзе - полузащитники, они играли друг с другом в КПЛ

На футбольном поле их объединяет игровое амплуа - оба полузащитники. Также оба относятся к одному поколению, так как Алиев всего на 10 месяцев старше Кападзе. Летом 2012-го Тимур Тахирович стал игроком "Актобе", где провел два с половиной года.

Будущие тренеры сборных Казахстана и Узбекистана дважды играли друг против друга в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В марте 2013-го в Усть-Каменогорске местный "Восток" проиграл "Актобе" (0:1). Алиев и Кападзе вышли в стартовых составах своих команд в центре полузащиты. Алиев был заменен на 76-й минуте при счете 0:0, имея желтую карточку, а Кападзе провел в игре все 90 минут. Команда узбекского игрока добыла победу благодаря позднему голу Юрия Логвиненко.

Но в августе того же года восточные взяли реванш у соперников уже в Актобе. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Алиев вышел в старте на правом фланге полузащиты. На 35-й минуте у "Актобе" произошла вынужденная замена - вместо Логвиненко вышел Кападзе, и спустя минуту Алиев забил гол, который стал победным.

Выходит, что на поле Алиев и Кападзе пересекались дважды - обе игры прошли в КПЛ, и у обоих есть победа со счетом 1:0. Однако Али Ханалиевич отметился тем, что забил победный гол для своей команды. Причем столь красивый:

Дополнительно подогревает интерес и то, что осенью текущего года сборные Казахстана и Узбекистана могут провести товарищеский матч. По последней информации, игра может пройти в сентябре в Туркестане.

Если этот матч состоится, то будет интересно понаблюдать и за тренерским противостоянием Алиева и Кападзе, у которых, как оказалось, много общего.

Фото: IG/uzbekistanfa, ФК "Кайсери"©️