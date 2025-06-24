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Четыре гола определили финалиста Евро-2025

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Сборная Нидерландов U19 уверенно пробилась в финал чемпионата Европы, одержав победу над Румынией со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт на 36-й минуте - отличился Дон-Анджело Конаду. Вскоре, на 42-й минуте, преимущество "оранжевых" удвоил Кейс Смит (полузащитник, АЗ Алкмар), точно пробив ворота соперника.

Во втором тайме нидерландцы продолжили давить, и на 53-й минуте Аймен Слити забил третий мяч своей команды. Румынская сборная смогла ответить лишь голом престижа: на 68-й минуте Давид Барбу сократил отставание.

В решающем матче турнира Нидерланды сыграют с Испанией, которая в другом захватывающем полуфинале победила Германию - 6:5. Финальная встреча состоится 26 июня в Бухаресте (Румыния).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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