Четыре гола определили финалиста Евро-2025

Сборная Нидерландов U19 уверенно пробилась в финал чемпионата Европы, одержав победу над Румынией со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Счет был открыт на 36-й минуте - отличился Дон-Анджело Конаду. Вскоре, на 42-й минуте, преимущество "оранжевых" удвоил Кейс Смит (полузащитник, АЗ Алкмар), точно пробив ворота соперника.

Во втором тайме нидерландцы продолжили давить, и на 53-й минуте Аймен Слити забил третий мяч своей команды. Румынская сборная смогла ответить лишь голом престижа: на 68-й минуте Давид Барбу сократил отставание.

В решающем матче турнира Нидерланды сыграют с Испанией, которая в другом захватывающем полуфинале победила Германию - 6:5. Финальная встреча состоится 26 июня в Бухаресте (Румыния).