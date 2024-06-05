Черчесов сравнил Зайнутдинова с лидером сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о лидере национальной команды Бахтиере Зайнутдинове. Кроме того, он заявил, что постарается инициировать отъезд других футболистов в зарубежные клубы.

"Касательно Бахтиера, даже сегодня я уже два раза позвонил в Турцию кое-кому. Мне нужна информация, что с ним. К нему в Турцию я тоже слетаю, в "Бешикташе" я был не раз, Роман Нойштедтер там играл, поэтому есть контакт. Таких игроков как Зайнутдинов в Казахстане по пальцам можно посчитать, другое дело, он там нечасто играет, но не потому что он плохой, а потому что есть травмочки, надо понять, откуда они берутся и может в этом плане чем-то помочь. Я переговорю с ним и с руководством "Бешикташа", я своего друга попросил, прежнего директора я и вовсе знал лично, он меня приглашал в "Бешикташ". Так вот я попрошу видеозвонок сделать, понять, как он и чем мы можем помочь. Игроки такого уровня нужны команде, мы должны протянуть руку и быть постоянно на контакте.

Для любого тренера иметь такого универсального футболиста - это счастье. Кстати, у меня таким в сборной России был Далер Кузяев. Он играл на всех позициях без потери качества. Поэтому я не могу сказать, где именно будет играть Зайнутдинов. Позицию мы определим, в сборной надо так, чтобы игрок приносил пользу команде.

И еще, хотелось бы, чтобы игроки уезжали в клубы (зарубежные), а мы все будем для этого делать, наша задача их готовить и в какой-то степени рекламировать. Все-таки два футболиста заграницей - это в моем понимании мало", - отметил Станислав Саламович.