Черчесов сравнил Зайнутдинова с лидером сборной России

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 20:41
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о лидере национальной команды Бахтиере Зайнутдинове. Кроме того, он заявил, что постарается инициировать отъезд других футболистов в зарубежные клубы. 

"Касательно Бахтиера, даже сегодня я уже два раза позвонил в Турцию кое-кому. Мне нужна информация, что с ним. К нему в Турцию я тоже слетаю, в "Бешикташе" я был не раз, Роман Нойштедтер там играл, поэтому есть контакт. Таких игроков как Зайнутдинов в Казахстане по пальцам можно посчитать, другое дело, он там нечасто играет, но не потому что он плохой, а потому что есть травмочки, надо понять, откуда они берутся и может в этом плане чем-то помочь. Я переговорю с ним и с руководством "Бешикташа", я своего друга попросил, прежнего директора я и вовсе знал лично, он меня приглашал в "Бешикташ". Так вот я попрошу видеозвонок сделать, понять, как он и чем мы можем помочь. Игроки такого уровня нужны команде, мы должны протянуть руку и быть постоянно на контакте. 

Для любого тренера иметь такого универсального футболиста - это счастье. Кстати, у меня таким в сборной России был Далер Кузяев. Он играл на всех позициях без потери качества. Поэтому я не могу сказать, где именно будет играть Зайнутдинов. Позицию мы определим, в сборной надо так, чтобы игрок приносил пользу команде.  

И еще, хотелось бы, чтобы игроки уезжали в клубы (зарубежные), а мы все будем для этого делать, наша задача их готовить и в какой-то степени рекламировать. Все-таки два футболиста заграницей - это в моем понимании мало", - отметил Станислав Саламович. 

Кроме того, Станислав Саламович подробно рассказал о назначении в сборную Казахстана, целях в Лиге наций и отборе ЧМ, перезагрузке состава, будущем Самородова и стадионе, который будет постоянным для проведения домашних игр. 

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Алип Нуралы Зенит Футбол

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