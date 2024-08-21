Черчесов будет совмещать посты? В КФФ сделали заявление

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов в интервью "Матч ТВ" прокомментировал возможное совмещение постов главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

Ранее болгарский портал 24chasa.bg заявил, что Черчесов является главным кандидатом на пост главного тренера "Лудогорца". Позже сам российский специалист опроверг данную информацию.

"Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен. И наоборот. Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы, и принимать решение", - сказал Барменкулов.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.