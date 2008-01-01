Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу впервые в своей истории сыграет с действующим чемпионом мира и впервые под эгидой УЕФА выступит в отборочной группе, где будет всего пять команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о соперниках национальной команды и том, как с некоторыми из них она играла ранее.



Франция



Безоговорочным фаворитом группы D, куда попала сборная Казахстана, является Франция. Из первой корзины ранее команда не встречалась с Испанией, Италией и, собственно, Францией. И вот жребий, можно сказать, благоволил - два матча в 2021 году с действующими чемпионами мира. Такого в истории отечественного футбола еще не было. Ранее национальная команда играла с победителями мировых первенств Англией и Германией, но их успехи были в прошлом или, как у немцев (ЧМ-2014), еще и в будущем.



Французы после триумфа на ЧМ-2018 уверенно вышли с первого места на Евро-2020, а в последней Лиге наций они квалифицировались в финальную часть турнира.







Лидерами сборной Боснии и Герцеговины являются такие игроки, как Эдин Джеко ("Рома", Италия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эдин Вишча ("Истанбул ББ", Турция) и Миралем Пьянич ("Барселона", Испания).



Ранее команда Казахстана не встречалась с этим соперником.



Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА



Напомним, сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 дивизиона D Лиги наций и в стыковых матчах с Молдовой поборется за право сохранить прописку. В рейтинге ФИФА национальная команда располагается на 122 месте, потеряв три позиции. Отборочный турнир ЧМ-2022 стартует в марте следующего года. Групповая стадия завершится в ноябре 2021.