Чемпион Европы по футболу получил вызов в сборную Казахстана после смены гражданства

Воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.
Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в таких клубах, как "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" и "Химки". Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".
Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России. Становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе российской команды, отыграв все пять матчей на турнире.
В 2017-м был чемпионом России в составе московского "Спартака".
Ранее Зуев прокомментировал получение казахстанского гражданства.
Напомним, что подопечным Магомеда Адиева предстоит провести две гостевые встречи в рамках отборочного цикла Евро-2024 - 16 июня против Сан-Марино и 19 июня против Северной Ирландии.