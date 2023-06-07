Чемпион Европы по футболу получил вызов в сборную Казахстана после смены гражданства

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:25
©Алексей Филиппов/РИА Новости

Воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.

Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в таких клубах, как "Спартак" (Москва), "Ростов", "Рубин" и "Химки". Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских "Крыльях Советов".

Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России. Становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе российской команды, отыграв все пять матчей на турнире.

В 2017-м был чемпионом России в составе московского "Спартака".

Ранее Зуев прокомментировал получение казахстанского гражданства.

Напомним, что подопечным Магомеда Адиева предстоит провести две гостевые встречи в рамках отборочного цикла Евро-2024 - 16 июня против Сан-Марино и 19 июня против Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Премьер-лига России Чемпионат Европы по футболу

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