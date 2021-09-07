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О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем

О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем
©KFF
Новости спорта Футбол Сборные

Сегодня, в ночь с 7 на 8 сентября, сборная Казахстана по футболу на выезде сыграет с командой Боснии и Герцеговины в рамках квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание статистике и цифрам в преддверии захватывающей встречи. 

К текущему моменту сборная Казахстана провела четыре матча в отборочном цикле, сыграв дважды вничью и столько же раз проиграв. На счету команды Боснии и Герцеговины два ничейных исхода и одно поражение в трех проведенных встречах. Прямо сейчас сборные находятся на последних позициях группы с двумя очками, отставая от ближайших конкурентов на три пункта, и от лидирующей Франции - на семь очков.

Теперь обратим внимание на цифры, статистику и текущие серии:

- сборная Боснии и Герцеговины не проигрывает два матча кряду;

- сборная Казахстана не может выиграть на протяжении 11 игр;

- в последних четырех домашних матчах Боснии и Герцеговины забивалось не больше одного гола;

- у сборной Боснии и Герцеговины лишь одна победа в последних 15 матчах;

- сборная Казахстана проиграла два выездных матча кряду;

- сборная Казахстана не побеждает больше года: в последний раз команда обыграла Литву на выезде 4 сентября 2020 года;

- обе сборные в этом отборочном цикле забили по три мяча - Казахстан за четыре матча, а Босния и Герцеговина - за три;

- на счету обеих команд по два очка, проигравший точно окажется в хвосте турнирной таблицы;

- состав сборной Боснии и Герцеговины оценивается в 87,3 миллиона евро, а казахстанской дружины - в 22,05 миллиона;

- самым дорогостоящим футболистом хозяев является полузащитник Миралем Пьянич (20 миллионов евро), а у гостей - Бахтиер Зайнутдинов (3,5 миллиона). Если бы Зайнутдинов играл за Боснию и Герцеговину, то по стоимости занимал бы восьмое место в команде;

- более 95 процентов футболистов сборной Боснии и Герцеговины играют за пределами своей страны на клубном уровне, у Казахстана этот процент составляет менее 20;

- Босния и Герцеговина находится на 58-м месте в рейтинге ФИФА, а Казахстан - на 124-й строчке;

- самым результативным казахстанским игроком в этой квалификации является Руслан Валиуллин - два гола, а у боснийцев это нападающий Эдин Джеко - гол и ассист;

- в последних десяти домашних матчах Босния и Герцеговина одержала одну победу, четырежды сыграла вничью и пять раз проиграла. За это время забито было три мяча, а пропущено 11;

- в последних десяти гостевых матчах Казахстан одержал две победы, столько же раз сыграл вничью и шесть раз проиграл. Разница мячей - 8:15.

Напомним, что матч между сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана пройдет в 00:45 по времени Нур-Султана в Зенице. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Ранее мы рассказали о том, как сборная Казахстана до этого играла на территории стран бывшей Югославии.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Босния и Герцеговина ФИФА Зайнутдинов Бахтиер

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