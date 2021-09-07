Прямая трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан

В ночь с 7 на 8 сентября сборная Казахстана по футболу проведет пятый матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Талгата Байсуфинова сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Начало игры в 00:45 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Перед очной встречей боснийцы с двумя очками после трех игр занимают четвертое место в группе D, опережая Казахстан (два очка после четырех матчей) по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной Казахстана раскрыл план на игру, а полузащитник Бахтиер Зайнутдинов выделил в составе соперника двух игроков.

Сборная Казахстана понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022

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