Зайнутдинов выделил двух футболистов у сборной Боснии перед матчем отбора на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал о настрое команды на матч против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

- Босния - очень сильная сборная, имеющая в своем составе ряд исполнителей высокого класса. Таких футболистов, как Эдин Джеко и Миралем Пьянич знают во всем мире. Естественно, хотим добиться хорошего результата. С нетерпением ждем предстоящей игры, - сказал Зайнутдинов.

- Ранее пересекались ли на поле с кем-то из футболистов сборной Боснии и Герцеговины?

- Отлично знаю защитника Хаджикадунича, с которым вместе выступали в "Ростове". Это очень хороший футболист. Он вырос в Швеции. Завтра увидимся с ним на поле.

Ранее о плане на игру рассказал главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.

Сам матч состоится в Зенице в ночь с 7 на 8 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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