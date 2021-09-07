 ghWg3B1fKupygwdyHuT50LYIP2EJ27izGQoJco5o
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Евро-2020 Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана

Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов рассказал о плане на матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

Встреча состоится в Зенице в ночь с 7 на 8 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Сборная Казахстана понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022

- Подготовка к матчу идет полным ходом, - рассказывает тренер. – Есть травмированные игроки, однако я надеюсь, что они смогут помочь нам завтра.

- Кто является фаворитом - Босния или же Казахстан?

- Шансы всегда изначально 50 на 50. Кто будет лучше готов к матчу, тот и имеет больше шансов на успех. Если мы сумеем реализовать свой план в завтрашней игре, то сможем добиться хорошего результата.

- Что скажете о сопернике?

- На этот вопрос хорошо ответил Бахтиер Зайнутдинов. Команда серьезного уровня, имеет хороших исполнителей, однако нас это не должно заботить. Повторюсь, у нас есть свои планы, и мы хотим показать красивую игру.

- Видели последние матчи с участием сборной Казахстана. Видно, что команда прогрессирует. Каков ваш план на завтрашнюю игру?

- У нас довольно молодая команда, есть игроки, которые впервые вызваны в сборную. Постепенно растем. Игра против Боснии и Герцеговины - еще один шаг вперед. Хотим показать достойную игру на фоне сильного соперника. Главное завтра - дисциплина и самоотдача. Также добавлю, что хозяев поля мы тщательно изучили.

- Какой результат от вас ждут в Казахстане?

- Болельщики всегда ждут от нас побед. Такая же ситуация и в других странах. Каждый болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Постараемся завтра сделать все, чтобы добыть победу.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Байсуфинов Талгат Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Босния и Герцеговина

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:53
Футбол
Прямая трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан Прямая трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Казахстан
Сегодня , 09:13
Футбол
Футболист из Германии сделал заявление по поводу миллиона евро за выступление в сборной Казахстана Футболист из Германии сделал заявление по поводу миллиона евро за выступление в сборной Казахстана
Сегодня , 08:00
Футбол
Прямая трансляция второго матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2023 Прямая трансляция второго матча молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2023
Сегодня , 07:44
Футбол
Зайнутдинов выделил двух футболистов у сборной Боснии перед матчем отбора на ЧМ-2022 Зайнутдинов выделил двух футболистов у сборной Боснии перед матчем отбора на ЧМ-2022
Сегодня , 07:22
Футбол
Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана
Вчера , 23:55
Футбол
УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах
Вчера , 23:35
Футбол
Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса Стоит переживать? В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро выявили второй случай коронавируса
Вчера , 22:23
Футбол
Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана
Вчера , 21:27
Футбол
В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро обнаружили коронавирус В казахстанской "молодежке" накануне матча отбора на Евро обнаружили коронавирус
Вчера , 20:26
Футбол
"У Сейдахмета нелегкий период". Главный тренер молодежной сборной - о составе команды и игре против Дании "У Сейдахмета нелегкий период". Главный тренер молодежной сборной - о составе команды и игре против Дании
Вчера , 19:15
Футбол
"Наше будущее в наших руках". Тренер сборной Боснии и Герцеговины - об игре отбора на ЧМ-2022 против Казахстана "Наше будущее в наших руках". Тренер сборной Боснии и Герцеговины - об игре отбора на ЧМ-2022 против Казахстана
Вчера , 18:42
Футбол
"Байсуфинов найдет убедительные слова перед Боснией". Эксперт - о сборной Казахстана, игре с Финляндией и новичках "Байсуфинов найдет убедительные слова перед Боснией". Эксперт - о сборной Казахстана, игре с Финляндией и новичках
Вчера , 17:08
Футбол
"Казахстан силен командой". Экс-игрок клуба КПЛ из Боснии и Герцеговины высказался о матче отбора на ЧМ-2022 "Казахстан силен командой". Экс-игрок клуба КПЛ из Боснии и Герцеговины высказался о матче отбора на ЧМ-2022
Вчера , 16:37
Футбол
Сборная Казахстана может лишиться капитана и еще двух футболистов на матч с Боснией и Герцеговиной Сборная Казахстана может лишиться капитана и еще двух футболистов на матч с Боснией и Герцеговиной
Вчера , 15:41
Футбол
"Могли рассчитывать на ничью". Финский эксперт прокомментировал второе поражение Казахстана в квалификации ЧМ-2022 "Могли рассчитывать на ничью". Финский эксперт прокомментировал второе поражение Казахстана в квалификации ЧМ-2022
Вчера , 14:51
Футбол
Шацкий рвется в основу, дебютант из "Каспия" и спад нападающих. Как сборная Казахстана сыграла с Финляндией Шацкий рвется в основу, дебютант из "Каспия" и спад нападающих. Как сборная Казахстана сыграла с Финляндией
Вчера , 13:39
Футбол
Дороже в шесть раз и выступают за границей. С кем сыграет казахстанская "молодежка" в квалификации Евро-2023 Дороже в шесть раз и выступают за границей. С кем сыграет казахстанская "молодежка" в квалификации Евро-2023
Вчера , 13:00
Футбол
"Хочется уже победы". Экс-форвард сборной Казахстана - о матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022 "Хочется уже победы". Экс-форвард сборной Казахстана - о матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 12:22
Футбол
Босния және Герцеговина құрамасы туралы не белгілі? Қазақстанның келесі қарсыласы өз алаңында 10 жыл ұтылмаған Босния және Герцеговина құрамасы туралы не белгілі? Қазақстанның келесі қарсыласы өз алаңында 10 жыл ұтылмаған
Вчера , 12:13
Футбол
Сборная Казахстана по футболу понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022 Сборная Казахстана по футболу понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022
Вчера , 11:21
Футбол
Назван победитель матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022 Назван победитель матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 10:55
Футбол
Сборная Казахстана прибыла в Боснию и Герцеговину на матч отбора ЧМ-2022. Зайнутдинов в составе Сборная Казахстана прибыла в Боснию и Герцеговину на матч отбора ЧМ-2022. Зайнутдинов в составе
Вчера , 09:12
Футбол
Матч отбора на ЧМ-2022 не будет сыгран из-за государственного переворота Матч отбора на ЧМ-2022 не будет сыгран из-за государственного переворота
Вчера , 08:16
Футбол
Германия разгромила сборную игроков из КПЛ в отборе на ЧМ-2022 Германия разгромила сборную игроков из КПЛ в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 07:49
Футбол
Матч отбора на ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина обернулся грандиозным скандалом. Подробности Матч отбора на ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина обернулся грандиозным скандалом. Подробности
5 сентября, 23:38
Футбол
"Это моя детская мечта!". Дебютант сборной Казахстана - о матче с Финляндией "Это моя детская мечта!". Дебютант сборной Казахстана - о матче с Финляндией
5 сентября, 21:09
Футбол
Казахстанец признан лучшим футболистом четвертого тура отбора ЧМ-2022 в Европе Казахстанец признан лучшим футболистом четвертого тура отбора ЧМ-2022 в Европе
5 сентября, 20:11
Футбол
Следующий соперник сборной Казахстана по футболу одержал первую победу за 2 года Следующий соперник сборной Казахстана по футболу одержал первую победу за 2 года
5 сентября, 18:54
Футбол
"Сейчас слабых команд не бывает". Форвард сборной Боснии и Герцеговины - об игре с Казахстаном "Сейчас слабых команд не бывает". Форвард сборной Боснии и Герцеговины - об игре с Казахстаном
5 сентября, 18:32
Футбол
Тренер следующего соперника сборной Казахстана по футболу назвал победную тактику на матч Тренер следующего соперника сборной Казахстана по футболу назвал победную тактику на матч
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus