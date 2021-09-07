Байсуфинов раскрыл план на матч против Боснии и назвал залог успеха для Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов рассказал о плане на матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

Встреча состоится в Зенице в ночь с 7 на 8 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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- Подготовка к матчу идет полным ходом, - рассказывает тренер. – Есть травмированные игроки, однако я надеюсь, что они смогут помочь нам завтра.

- Кто является фаворитом - Босния или же Казахстан?

- Шансы всегда изначально 50 на 50. Кто будет лучше готов к матчу, тот и имеет больше шансов на успех. Если мы сумеем реализовать свой план в завтрашней игре, то сможем добиться хорошего результата.

- Что скажете о сопернике?

- На этот вопрос хорошо ответил Бахтиер Зайнутдинов. Команда серьезного уровня, имеет хороших исполнителей, однако нас это не должно заботить. Повторюсь, у нас есть свои планы, и мы хотим показать красивую игру.

- Видели последние матчи с участием сборной Казахстана. Видно, что команда прогрессирует. Каков ваш план на завтрашнюю игру?

- У нас довольно молодая команда, есть игроки, которые впервые вызваны в сборную. Постепенно растем. Игра против Боснии и Герцеговины - еще один шаг вперед. Хотим показать достойную игру на фоне сильного соперника. Главное завтра - дисциплина и самоотдача. Также добавлю, что хозяев поля мы тщательно изучили.

- Какой результат от вас ждут в Казахстане?

- Болельщики всегда ждут от нас побед. Такая же ситуация и в других странах. Каждый болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Постараемся завтра сделать все, чтобы добыть победу.

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