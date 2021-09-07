Обидные 0:16 в шести матчах, или как сборная Казахстана играла в гостях с "югославскими" командами

Ближайшей ночью национальная сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Выездная встреча пройдет в Зенице, и это будет очередной матч казахстанской дружины на территории страны Балканского полуострова. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все встречи сборной Казахстана, которые прошли на земле бывшей Югославии.

Ранее сборная Казахстана играла на выезде против команд бывшей Югославии шесть раз. Ни одной победы, четыре поражения и лишь одна ничья. Но что самое ужасное, так это то, что казахстанским футболистам в этих матчах не удалось отличиться ни единым голом, а пропустила команда аж 16 мячей.

Для начала отметим, что в состав Югославии входили Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Северная Македония и Босния и Герцеговина. Государство перестало существовать в 2003 году.

В ноябре 2007 года сборная Казахстана сыграла на выезде с Сербией в рамках отбора на Евро-2008. Матч завершился минимальной победой хозяев - 1:0, а единственное взятие ворот случилось после автогола в исполнении форварда гостей Сергея Остапенко.

Спустя полгода, в мае 2008 года, сборная на выезде провела товарищеский матч с Черногорией. Встреча, прошедшая в столице, Подгорице, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все голы подопечные Арно Пайперса пропустили еще в первом тайме.

В сентябре того же года национальная команда поехала в Хорватию на матч отборочного цикла чемпионата мира-2010. Игра закончилась разгромом со счетом 3:0. Один из мячей записал на свой счет будущий обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич.

Следующий матч на территории бывшей Югославии сборная Казахстана провела через восемь лет. Осенью 2016 года Черногория принимала гостей из Казахстана в рамках квалификации на чемпионат мира-2018. Хозяева камень на камне не оставили от соперников - 5:0. Два мяча забили будущие игроки "Астаны" Жарко Томашевич и Фатос Бечирай.

В ноябре прошлого года Черногория и Казахстан сыграли в Подгорице в третий раз, но на этот раз была уже контрольная встреча. Она завершилась для команд нулевой ничьей, и это пока что лучший результат сборной Казахстана в матчах, прошедших на этой земле.

В июне этого года сборная на выезде сыграла товарищеский матч против Северной Македонии. Команда - участница Евро-2020 разгромила казахстанцев - 4:0. Это был далеко не лучший матч в исполнении подопечных Талгата Байсуфинова.

Предстоящий матч против сборной Боснии и Герцеговины пройдет в ночь на среду, 8 сентября, в 00:45 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Фото: Fsk.kz, AP, KFF©️

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