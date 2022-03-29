"Было валидольно". Карпович - о победном ударе Жукова, "помощи" Молдовы и роли болельщиков

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович прокомментировал победу в серии пенальти над Молдовой, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что его команда смогла переломить ход игры после перерыва.

Сегодня, 29 марта, в ответном матче сборная Казахстана выиграла по пенальти и сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций.

"В первую очередь, хотел бы всех поздравить. Даже не знаю, как назвать... Победа? В данном случае это победа. С таким сценарием все получилось очень красиво, хоть и, конечно же, валидольно, напряженно.

Что касается игры, мы понимали, что будет сложный матч. В принципе, все это видели. Немножко опят не получился у нас первый тайм. Пропустили необязательный гол. Естественно, войти в игру потом было сложно. Но опять нам помог перерыв. Сделали замену вынужденную, сделали корректировки определенные и смогли переломить ход матча, изменить рисунок. Добавили в агрессии, были активны.

Создавали моменты. Думаю, что в этот раз никто не скажет, что моментов было мало, что у соперника их было больше, и так далее. К сожалению, мяч не хотел залетать в ворота. Какое-то невезение или нехватка мастерства. Но в последнюю минуту удача повернулась к нам лицом. И мы добились необходимого результата.

Хотел бы отметить еще поддержку болельщиков. Колоссальная поддержка, безумная атмосфера. То, что происходило, я давно такого не видел, не ощущал. Может быть, это мне так с бровки казалось. Но, мне кажется, была атмосфера шикарная. Это настоящий футбол.

Конечно, хотелось бы забить с игры. К сожалению, не получилось. Но хорошо, что все так закончилось. Добились необходимого результата и остались в группе С, то есть задачу выполнили. С этим всех поздравляю", - сказал Карпович.

"Шестой пенальти никто не хотел бить. Но назначен был Жуков. Когда игрок соперника не забил, был эмоциональный всплеск, он пошел и забил", - добавил он.

Напомним, что Карпович был приглашен в сборную Казахстана на матчи с Молдовой. Пока не известно, останется ли он на посту главного тренера.

Ранее о мнении высказался наставник гостей Сергей Клещенко, остановившись отдельно на лидерах соперников.

Казахстан вытащил матч с Молдовой и сохранил место в Лиге наций