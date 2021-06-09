Бразилия выиграла шестой матч в отборе к ЧМ-2022. Неймар снова забил

Сборная Бразилии по футболу победила Парагвай в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Асунсьоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых уже на четвертой минуте отличился Неймар. В компенсированное время (на 90+3-й) форвард ПСЖ ассистировал Лукасу Пакете, который и поставил точку в матче.

Как итог, Бразилия одержала шестую победу в шести матчах и с 18 очками закрепилась на первом месте в таблице. Парагвай с семью баллами расположился на шестой позиции из десяти.

Напомним, что ранее Неймар помог своей сборной победить Эквадор.

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