В Боснии и Герцеговине рассказали о роли Казахстана в отборе к ЧМ-2022

Омар Типура. Также он назвал главный козырь казахстанцев. Сборная Казахстана по футболу способна повлиять на расстановку сил в группе отборочного цикла чемпионата мира-2022. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист боснийского сайта Klix.ba. Также он назвал главный козырь казахстанцев.

"Очень интересная группа. Явный фаворит - это Франция. Она главный претендент на лидерство в группе. Борьба за вторую позицию развернется между Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной. Это крепкие сборные, способные решать большие задачи. Казахстану будет отведена роль неудобного соперника. Я считаю, что ваша команда сможет преподнести сюрприз и вмешаться в итоговую расстановку сил. Особенно сложными для всех будут выездные матчи. Ведь дальний перелет в Казахстан является непростым испытанием для всех ее соперников", - отметил Типура.

Напомним, что отборочный этап ЧМ-2022 начнется в марте следующего года. Главная команда нашей страны попала в группу D, где сыграет со сборными Франции, Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины.

Финальная часть мундиаля пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.