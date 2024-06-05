Боль, крик и страшное осознание. Как молодой казахстанец лишился дебюта в сборной

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 14:00
©Кадр из трансляции

В предстоящих товарищеских матчах за сборную Казахстана мог дебютировать перспективный латераль "Жетысу" Адильхан Добай. Но теперь ему уже не суждено сыграть в июньских встречах с Арменией и Азербайджаном. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грустном инциденте, который произошел с игроком, вероятно, в самый важный момент карьеры.

Талдыкорганский "Жетысу" в этом сезоне смотрится очень даже симпатично. Команда способна играть с любым соперником и делать это смело. В составе семиреченцев сейчас слияние опытных чемпионов, как Серикжан Мужиков, местных воспитанников и молодежи. К последней категории можно отнести и Добая.

Старт сезона для Адильхана был не самым удачным, так как он выходил лишь на замену. Но в конце апреля он застолбил за собой место в стартовом составе и стал одним из самых заметных на поле у талдыкорганцев. В апрельской игре с "Актобе" (2:1) он помог команде ассистом, а в мае забил в ворота "Турана" (3:2) и поучаствовал в еще одной победе.

Прогресс и стабильность привели к тому, что тренерский штаб сборной Казахстана решил вызвать молодого крайнего защитника на июньские товарищеские матчи. 1 июня Адильхан выходил на поле в гостевом матче с "Ордабасы" с особенными чувствами.

Во-первых, это конкурентный матч между двумя командами из топ-5. Во-вторых, он вернулся в родной Шымкент и теперь выходит на поле против клуба, который когда-то доверил ему дебют в КПЛ в 16-летнем возрасте. В-третьих, столь важная встреча проходила за день до его 22-го дня рождения. В-четвертых, сразу по окончании матча он должен переключиться на сборную и отправиться в расположение национальной команды, причем из "Жетысу" больше никого не вызвали.

Добай ожидаемо появился на поле с первых минут. Команде Кайрата Нурдаулетова не хватало креатива в атаке, а в обороне случались ошибки, вследствие которых к перерыву хозяева вели - 3:1. Во втором тайме голов больше не было, но на 62-й минуте случилось страшное - Адильхан на ровном месте получил тяжелейшую травму.

Для воспроизведения GIF нажмите на кадр:

Защитник "Жетысу" боролся за позицию, рядом был игрок "Ордабасы" Бауыржан Исламхан. Никакого контакта или фола в этом единоборстве не было. Но в один момент Добай оказался на газоне, а в трансляции было видно, как истошно кричал молодой игрок, держась за колено. 

В итоге потенциального дебютанта сборной Казахстана унесли с поля на носилках. Футболисту было очень трудно осознавать, что в таком важном матче, накануне дня рождения и возможного дебюта за сборную, он получил тяжелейшую травму. Игрок не сдерживал слез и закрыл лицо руками.

Клуб не делал никаких заявлений о степени тяжести травмы и сроках восстановления игрока, но есть все подозрения. что повреждение серьезное, вплоть до разрыва крестообразных связок. В сборную Казахстана вместо Добая вызвали опытного защитника "Елимая" Михаила Габышева.

Вероятно, Адильхан вылетел на длительный срок и "Жетысу" лишился одного из ключевых игроков. Еще обиднее от того, что на восстановление, реабилитацию и возвращение формы футболисту понадобится немало времени, и пока нет никаких гарантий, что в скором времени его вновь включат в список вызванных в сборную игроков.

Остается верить, что Добай найдет в себе силы как можно скорее вернуться на поле и доказать, что он способен стать игроком сборной Казахстана. Пока же пожелаем парню скорейшего восстановления!

Фото: кадр из трансляции

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Футбол КПЛ Жетысу ФК Ордабасы ФК Сборная РК по футболу Казахстан Елимай ФК Армения Азербайджан Исламхан Бауыржан Актобе ФК Туран ФК Шымкент Травма

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:50
Сборные
Неожиданным исходом завершился матч Казахстана против Грузии
Вчера , 22:30
Сборные
"С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана
Вчера , 21:22
Сборные
Назначение Черчесова в сборную Казахстана вызвало вопросы у Газзаева
Вчера , 20:25
Сборные
Адиев трогательно попрощался со сборной Казахстана (Видео)
Вчера , 19:37
Сборные
Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление
Вчера , 19:22
Сборные
Глава КФФ рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов
Вчера , 16:31
Сборные
Футболист за 100 миллионов в одиночку "уничтожил" самую титулованную сборную: видео
Вчера , 14:20
Сборные
Станислав Черчесов посетит матч сборной Казахстана: подробности
Вчера , 12:21
Сборные
Холанд оформил хет-трик за Норвегию и приблизился к рекорду
Вчера , 09:40
Сборные
Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»