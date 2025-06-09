Автор супергола в ворота Дании объявил об уходе из сборной Казахстана

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген завершил карьеру в национальной команде, сообщают Vesti.kz. Об этом после матч с командой Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026 заявил главный тренер сборной Казахстана Али Алиев.

"Обновление команды - путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной".

Тагыберген выступал за сборную Казахстана с 2014 года. На его счету 64 матча и четыре гола.

Один из его мячей состоялся в марте 2023 года в домашнем матче в ворота сборной Дании (3:2) в отборе на Евро-2024. Тогда Тагыберген отличился своим фирменным дальним ударом.

Добавим, что сборная Казахстана потерпела поражение в Астане от Северной Македонии со счетом 0:1.

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