Армения сотворила сенсацию в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Армении одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2026, обыграв Ирландию со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Героем встречи в Ереване стал полузащитник Эдуард Сперцян, открывший счёт с пенальти на 45-й минуте. Второй гол был организован усилиями Наира Тикнизяна, который отметился результативной передачей на Гранта-Леона Раноса.

У ирландцев на 57-й минуте отличился Эван Фергюсон.

Для армян эта победа стала особенно ценной после тяжёлого поражения от Португалии (0:5) в стартовом туре.

Следующий матч армяне проведут против Венгрии. Игра на выезде состоится 11 октября.



